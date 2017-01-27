НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба

27.01.2017 09:28

Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали почти тысяча автомобилей. Все КПВВ работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/180; "Марьинка" - 150/200; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 200/40", - отмечают в ведомстве.

Также в Пограничной службе отмечают, что за минувшие сутки через контрольные пункты въезда и выезда, линию разграничения пересекли 24,9 тысяч человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

"Марьинка" - 6870 человек и 1310 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5595 человек и 1230 транспортных средств;

"Майорское" - 4990 человек и 805 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4010 человек;

"Гнутово" - 3475 человек и 755 транспортных средств.