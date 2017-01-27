На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками

27.01.2017 10:54

С начала 2017 года фиксируются осложнения процедуры пересечения жителями "ДНР" государственной границы Украины и РФ в зоне пункта пропуска "Успенка" во время выезда в Россию, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

Ожидание возможности выехать в РФ на данном участке занимает 10-12 часов. Подобное длительное простаивание в очередях вызвано ужесточением процедуры проверки документов и транспорта сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ.

В частности, российская сторона в массе случаев отказывается признавать документы, выданные "ДНР", указывая, что въезд возможен только по украинским документам. Кроме того, дополнительные проверки проводят российские кинологи.

Также на образование очередей влияет увеличение количества спекулянтов из "ДНР", которые регулярно выезжают в РФ.

В этих условиях жители "ДНР" начали отдавать предпочтение пересечению госграницы Украины с РФ в пределах пунктов пропуска, подконтрольных Украине (север Луганской обл. и Харьковская область,), для чего они предварительно вынуждены пересекать КПВВ на линии разграничения.