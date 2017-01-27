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Архив - Донецкая область

Немецкий банк выделит средства на строительство жилья для переселенцев с Донбасса

27.01.2017 17:50
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Немецкий банк выделит средства на строительство жилья для переселенцев с Донбасса

Немецкий государственный банк выделит 20 млн евро на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сегодня, 27 января, на брифинге заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает  ЛІГА.net.

"Немецкий банк KfW согласился выделить первый транш в размере 20 млн евро, которые будут направлены и потрачены на решение проблемы обеспечения жильем переселенцев", - сказал он.

По словам Туки, 6 февраля в Украину прибудут немецкие эксперты, которые должны будут выбирать подрядчиков для проведения строительных работ.

Напомним, ранее Тука заявил, что 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию Донбасса.


Фото: www.aif.ua/

Теги: Донбасс, Германия, банк, строительство, жилье, переселенцы, Георгий Тука
 
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