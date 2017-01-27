Главная / Новости / Донецкая область / Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)
Последние новости раздела
- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)
27.01.2017 11:09
Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шестидомов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается. Данные события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, обстрел, разрушения, боевики
Читайте также:
- С болью и надеждой - в Авдеевке создали мурал, на котором местная учительница смотрит на разрушенный город (ФОТО)
- Развалины, воронки и осколки: последствия ночного обстрела Авдеевки (ФОТО)
- В Донецке из-за обстрелов пострадал жилой дом
- Последствия ночного смертельного удара по Донецку (ФОТО)
- Последствия ночного обстрела Авдеевского коксохима (ФОТО)
- Адский ночной обстрел Донецка и Макеевки: количество пострадавших растет (ВИДЕО)
- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- Сегодня день памяти жертв Холокоста - Порошенко призвал мир к недопущению возрождения тоталитаризма10:47
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Лукашенко призвал народ объединиться против РФ по примеру братьев-украинцев10:35
- В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах10:25
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук