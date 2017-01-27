Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)

27.01.2017 11:09

Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шестидомов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается. Данные события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.







