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Архив - Донецкая область

Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)

27.01.2017 11:09
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Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)

Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шестидомов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается. Данные события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.




Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, обстрел, разрушения, боевики
 
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