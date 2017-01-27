От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок

27.01.2017 22:00

В Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.

Об этом проинформировал в пятницу в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщил Укринформ.

"На сегодня каждый восьмой ребенок пострадал от конфликта на востоке (Украины - ред.). 600 тыс. детей проживают на оккупированной территории. Почти 250 тыс. детей - переселенцы. А 100 тыс. детей живут в зоне соприкосновения", - рассказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время численность детского населения в Украине составляет 7,6 млн человек.