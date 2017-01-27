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От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок
27.01.2017 22:00
В Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.
Об этом проинформировал в пятницу в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщил Укринформ.
"На сегодня каждый восьмой ребенок пострадал от конфликта на востоке (Украины - ред.). 600 тыс. детей проживают на оккупированной территории. Почти 250 тыс. детей - переселенцы. А 100 тыс. детей живут в зоне соприкосновения", - рассказал Кулеба.
По его словам, в настоящее время численность детского населения в Украине составляет 7,6 млн человек.
Фото: www.gogetnews.info/
Теги: Донбасс, война, дети, жизнь, страдание
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