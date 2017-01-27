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Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны

27.01.2017 21:37
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Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны

Экс-глава так называемого "совбеза "ДНР" Александр Ходаковский не исключает, что информация о смерти первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова преждевременная.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Depo.Донбасс.

"Говорят, когда тебя заочно похоронили - жить будешь долго. Может, информация о смерти Болотова окажется ошибочной, и мы все вместе убедимся, что кто заблаговременно отправил на суд Божий христианскую душу, но пока имеем то, что имеем", - написал Ходаковский.

Он считает, что в последнее время "Болотова втянули в публичную дискуссию ситуативно, чтобы добавить в котел пряностей".

"А несколько позже я вскользь написал о непростой ситуации с различными центрами силы, которые в Луганске проявляют себя гораздо активнее в последнее время, чем в Донецке. Я просто воспроизвожу хронологию собственных оценок, а не наталкиваю вас на мысль. Подтвердится факт смерти, и станут понятны ее причины - может, поговорим. Хотя нет ни желания, ни смысла. О мертвых - знаете - или хорошо, или ничего", - написал Ходаковский.

Напомним, многочисленные соратники Болотова заявили, что он умер вечером в собственном доме в Москве от сердечного приступа или инфаркта.


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, смерть, Ходаковский, Болотов
 
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