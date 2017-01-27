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Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства
Если у пенсионера-переселенца еще нет электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) или гражданин находится в процессе его получения, то ему необходимо проходить идентификацию в Ощадбанке каждые 3 месяца. В случае непрохождения физической идентификации выплата пенсии будет остановлена. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 28 декабря № 1028 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637", которое вступило в силу 4 января 2017.
Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Елена Виноградова, советует, прежде всего, подойти в то отделение Ощадбанка, в котором пенсионер-переселенец открывал счет, и уточнить – нужно ли проходить такую физическую идентификацию. Скорее всего, ответят, что нужно.
"Внесли изменения, согласно которым только пенсионеры-переселенцы из всех категорий получателей социальной помощи должны проходить физическую идентификацию в Ощадбанке каждые 3 месяца со дня открытия счета", – сообщила она.
Виноградова отметила, что в случае, если такую верификацию пенсионер не проходит, не является лично в Ощадбанк, то все операции по его счету останавливаются.
"Это написано в постановлении, Ощадбанку никаких дополнительных приказов для этого не нужно. У них в программе это видно автоматически. И Ощадбанк информирует о таком приостановлении Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), Пенсионный фонд и Министерство финансов", – подчеркнула она.
"Как только УТСЗН и пенсионный фонд получают информацию о том, что движение по счету остановлено, то в отношении такого пенсионера включается процедура проверки его места проживания. Эта процедура описана в другом постановлении Кабмина (№365 от 8 июня 2016 года)", – уточнила Виноградова.
В ходе проверки к пенсионеру приходит рабочая группа, которая состоит в первую очередь из сотрудников УТЗСН. В нее также могут входить представители пенсионного фонда, фонда социального страхования и представители соответствующего органа местного самоуправления.
Приходят по месту жительства переселенца, которое указанно у него в справке, наличие человека дома – является личной верификацией. Группа составляет акт о материально-бытовых условиях проживания переселенца.
Составленный акт передается на рассмотрение специальной комиссии, и комиссия принимает решение – возобновить или не возобновить пенсионеру-переселенцу его пенсию.
"В том случае, если возобновляют, то решение комиссии отправляется в Ощадбанк, и с момента получения решения комиссии Ощадбанк может восстановить движение по счету", – пояснила аналитик.
Если рабочая группа пришла и не застала пенсионера-переселенца по месту его жительства, делается отметка в акте, человеку оставляют уведомление и переселенцу дается 3 дня для того, чтобы он явился в УТЗСН для проверки.
Если пенсионер является в течение этих 3 дней, то процедура происходит точно так: определяется дата, когда рабочая группа может прийти к нему домой, при приходе составляется акт о материально-бытовых условиях проживания, он передается в комиссию, комиссия выносит решение.
Как подчеркнула Виноградова, если же пенсионер не является в УТЗСН для проверки – об этом точно также делается отметка, документы передаются на рассмотрение комиссии, и в таком случае комиссия, скорее всего, примет решение не возобновлять выплаты. "В таком случае пенсионеру не будут возобновлены его выплаты – он просто перестанет получать пенсию", – резюмировала Виноградова.
Но в дальнейшем пенсию возобновить можно в любой момент. Первоначально нужно также явиться в УТЗСН и далее по процедуре, пишут "Донецкие новости".
Фото: dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, пенсионер, Ощадбанк, местоположение, переселенцы, проверки
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