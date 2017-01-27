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Переселенцам снова готовят "покращення" - в правительстве заговорили об изменении системы верификации ВПЛ
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступает за изменение системы верификации вынужденных переселенцев, а также недоволен объемом бюджетного финансирования этого министерства. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Интерфакс Украина».
«Меня, например, до сих пор не удовлетворяет та система верификации, которая введена сейчас, с использованием электронной базы. Мы добиваемся ее изменения: и самой системы, и ведения этой базы верификации», - сказал о. на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.
Тука отметил, что также он недоволен объемом финансирования, которое предусмотрено в государственном бюджете на 2017 год для Министерства по вопросам оккупированных территорий, поскольку ведомство просило около 1,5 млрд грн, а получило только 25 млн грн.
В то же время, по словам Туки, в правительстве существует договоренность о возможном увеличении финансирования министерства, пишет сайт "Новости Донбасса".
Фото: nv.ua/
Теги: Донбасс, учет, Георгий Береговой, переселенцы, проверки
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