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Писатель Сергей Жадан создал благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на Донбассе

27.01.2017 12:57
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Писатель Сергей Жадан создал благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на Донбассе

Известный украинский писатель Сергей Жадан учредил благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Фейсбуке, передает "Остров".

Жадан вместе со своими друзьями занимается волонтерской деятельностью с 2014 года: сначала помогали военным, в последнее время сосредоточились на поддержке образовательных, культурных и медицинских учреждений, в основном, на Донбассе - в зоне так называемой АТО. 

"Мы с друзьями понимаем, что поддержка образования и культуры должна быть систематической и длительной, что развитие гуманитарной сферы фактически определяет, каким будет наше общество через 5-10 лет. Мы хотим, чтобы в будущем ни у кого не могло возникнуть даже мысли о том, что Восток Украины может противопоставить себя остальной стране, что Донбасс может рассматриваться отдельно от остальных регионов. Харьковщина - это Украина, Донбасс - это Украина, и они нуждаются сегодня в особом внимании и нашей совместной работе на перспективу", - написал Жадан. 

По мнению С.Жадана, создание фонда позволит не только систематизировать волонтерскую деятельность, но и сделать ее более масштабной и последовательной. 

"За эти два с половиной года мы не давали оснований сомневаться в прозрачности того, что мы делаем, отчитываясь за каждую полученную нами копейку. Постараемся и в дальнейшем оправдывать ваше доверие. Поскольку, так или иначе, благотворительный фонд - это вы все: все, кто помогает, все, кто присоединяется, все, кто поддерживает и верит. Нас не так мало, мы можем очень много. Главное - не бояться и не отчаиваться", - написал Жадан. 

По его словам, ближайшие благотворительные события фонда будут посвящены сбору средств для детей погибших украинских военных. 


Фото: life.pravda.com.ua/

Теги: Донбасс, война, писатель, фонд, Сергей Жадан, гуманитарный конвой
 
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