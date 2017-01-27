План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?

27.01.2017 18:03

Главный редактор "Острова" Сергей Гармаш в материале "Перечитывая Черныша… Алогизмы "министра оккупации" анализирует политику Украины в отношении жителей оккупированного Донбасса, действий правительства и перспектив окончания военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей. Анализ получился не в пользу украинских чиновников.

Предлагаем материал полностью.

"План мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей…", утвержденный Кабмином 11 января, вызвал резкую критику и в парламенте, и в обществе. Видимо в ответ на это Министерство оккупированных территорий начало пропагандистскую кампанию, призванную обелить в глазах людей курс на консервацию конфликта по Приднестровскому сценарию, по сути, зафиксированный в этом документе.

Симптоматично, что началась эта кампания не с украинских СМИ, а интервью российской "Газете.ru". И лишь через 10 дней появился материал в "Украинской правде" и готовятся в других изданиях.

Если читать эти публикации не вникая в частности, то посыл министра о работе с людьми и усилении их связей с Украиной вызывает благоприятное впечатление. Конечно, людям, попавшим в беду, нужно помогать, а не отгораживаться от них. Но если вчитываться внимательнее, то замечаешь такие нелогичные высказывания, которые заставляют задуматься, действительно ли красивые слова отражают истинную цель действий министра? Давайте читать вместе.

Начнем с формулировок. Журналист российской Газеты.ru в интервью с украинским министром называет Донбасс "неподконтрольными территориями Украины". А украинский министр поправляет его - «неподконтрольные Украине территории».

"— И у вас уже есть все рецепты для неподконтрольных территорий Украины?

— Для отдельных районов Луганской и Донецкой областей все же точнее будет определение «неподконтрольные Украине территории». Это о формулировках…"

То есть, Вадим Черныш, вполне сознательно, приравнял временно неподконтрольные правительству украинские территории к территориям, неподконтрольным Украине. В чем разница? - Разница огромная, потому что формулировка "территории Украины" - обозначает принадлежность территории к Украине. А "неподконтрольные Украине" – значит просто неконтролируемые Украиной, - вообще! К таким относится не только часть Донбасса, но и территории других государств, планет и т.д. То есть, министр, фактически, отверг принадлежность оккупированной территории Донбасса к Украине. Оговорка по Фрейду? Для человека, формулирующего определения на государственном уровне, да еще во время интервью СМИ страны-агрессора... Это показатель не просто хаоса в дефинициях, но хаоса в политике относительно Донбасса вообще.

Читаем дальше. Объясняя заложенное в "плане мероприятий", фактически, расширение экономических связей с "неподконтрольными территориями", то есть, стимулирование ИХ экономик, В. Черныш умиляет:

"Если говорить о решениях, то когда мы говорим о восточных территориях нашей страны, мы понимаем, что, во-первых, мы должны бороться за сердца и умы людей".

Почему "оккупационный" министр думает, что, решая, вместо "властей" "республик", социально-экономические проблемы неконтролируемых нами территорий, он борется за сердца и умы людей, там проживающих? А главное, - что борьба эта успешна?

Если наше правительство улучшает экономические показатели "республик", при том, что там за коммуналку платят по тарифам 2012 года, а мы - в 10 раз больше, то с какой логики обывателю там, вдруг, повернуть сердце и ум в сторону Украины?

Более того, сам министр признается российскому изданию: "В этом году был некоторый отток людей на неподконтрольные территории, связанный с гораздо меньшей интенсивностью боевых действий".

Министр по делам внутренних переселенцев говорит об этом так, словно это не показатель провала его работы. Ведь получается, что мы проигрываем сердца и умы даже тех, кто выехал под контроль правительства! Они возвращаются на неконтролируемую территорию! В заложники к террористическим "ДНР"-"ЛНР"! Так кто поверит в эту ливерную любовь к тем, кто остался там? Демагогия! Словами о борьбе за умы и сердца прикрывают чисто экономический интерес. А он значительный…

"Всего 9,2 млн антрацита нужно для энергетики Украины, и весь он находится на неконтролируемой территории. Существенная часть движения объемов угля происходит внутри бизнес-цепочек ДТЭК Рината Ахметова и других частных собственников, которые владеют шахтами и одновременно являются бенефициарами энергогенерирующих предприятий, куда этот уголь поставляется… Без этого угля начнутся веерные отключения электроэнергии по всей стране. В разные периоды неподконтрольные территории обеспечивают от 10 до 19% электрогенерации страны".

То есть, министр украинского правительства не смущаясь признает, что почти 20% электрогенерации его страны контролируют террористические "ДНР-ЛНР" и он (согласно плану Кабмина) собирается и дальше сохранять эту зависимость! Ау, СНБО, ты где?!

И все это прикрывается благими намерениями: "компании эти платят зарплаты людям, которые живут на неподконтрольных Украине территориях…".

А может ли министр гарантировать, что все, кому платит зарплаты Ахметов (совсем "незаинтересованный" в том, чтоб территория его бизнеса не контролировалась государством) действительно работают на этих предприятиях, а не сидят где-то в окопах? Ведь почти половина состава бригады "Восток", например, по словам ее лидера Александра Ходаковского, не была включена в состав Армейского корпуса ("армия ДНР" – авт.), но воюет. Кто-то же ее финансирует? Это точно не "ДНР" и не Москва, иначе они делали бы это официально, через Корпус. Так у кого же есть там такие средства? Вопрос, конечно, риторический. Я имею ввиду вопрос о возможности для Черныша контролировать чистоту и адресатов выплат. Кстати, ответ на него даст сам Черныш, немного ниже.

Но, читаем дальше. И снова (как будто не Россия оттяпала у нас Крым и начала войну на Донбассе), украинский министр не стесняясь признает, что ситуация, когда украинский бизнес работает там - в интересах властей РФ: "интерес властей РФ только в том, чтобы не препятствовать деятельности украинских предприятий на неподконтрольных территориях, поскольку это не дает людям на неподконтрольных территориях умереть с голоду".

То есть, Россия по словам Черныша, заинтересована, чтобы люди там не умирали с голоду. Соответственно, она и не дала бы им умирать с голоду (в этом же ее интерес). И чтобы этого не случилось, она бы тратила больше денег, что делало бы для нее донбасскую авантюру все более затратной. "Ну зачем же вы будете тратиться! Мы будем действовать в ваших интересах и избавим вас от этой проблемы" – позаботились о Путине украинские министры.

Причем, интересно, - комментируя в интервью "УП" обвинения донецкого губернатора в отсутствии помощи министерства людям, живущим на контролируемых территориях, Черныш заявляет: "Вирішувати питання місцевих мешканців – це завдання місцевої влади і місцевих адміністрацій".

По идее, эта логика должна относиться и к "неконтролируемым" территориям, где тоже есть местные "власти", к тому же, непризнанные нами. Тогда почему мы решаем за них "их задачи"? Облегчаем жизнь тем, кто контролирует неконтролируемые нами территории?..

Тем более, что в интервью "УП" Вадим Черныш сам признает: "…Є певні тенденції, які для нас є позитивними. Це виснаження російської економіки, бо на брязкання зброєю витрачаються колосальні ресурси. Це міжнародний тиск. Та загалом репутаційні, економічні, політичні, навіть військові проблеми Росії"…

Так почему же мы не усиливаем эти тренды, а наоборот, мешаем российской экономике истощиться?...

Еще один показательный момент. Рассказывая, как Украина поставляет на неконтролируемую территорию воду и электричество (правда, обходя вопрос оплаты за них) министр заявляет: "Газ мы туда не поставляем"! Но тогда возникает вопрос: кому платят за газ работающие там украинские предприятия? И по какой цене? Если это российский газ, который, естественн,о более дешевый, чем газ, продаваемый Украиной, то кто получает сливки за такое конкурентное преимущество?

Дальше материал для СБУ:

"Диспетчерские службы железной дороги находятся на подконтрольной территории, Донецкая железная дорога работает в украинской юрисдикции, выплата зарплат 26 тыс. сотрудников разблокирована и производится в гривне на карты, эмитированные украинскими банками". А как же тогда поставки по железной дороге оружия, горючего и боеприпасов из России, о которых неоднократно заявляла наша разведка?

Получается, это с благословения наших диспетчерских служб происходит? И мы еще и платим за это железнодорожникам "ДНР"?

"То же самое можно сказать о поставках воды. Диспетчерские функции на подконтрольной территории, дирекция в Донецке. Компания «Вода Донбасса» разделена неравномерно — чуть больше 4 тыс. работающих на подконтрольной территории, больше 7 тыс. — на неподконтрольной. Все получают зарплаты в гривне", - продолжает министр.

"Вся энергосистема управляется Украиной с ограничением в виде поврежденных боевыми действиями линиями электропередачи. Диспетчеризация идет с контролируемой территории, в том числе и на Зуевской и Старобешевской ТЭС, которые находятся на неконтролируемой территории Донецкой области"...

Из слов В. Черныша, получается, что практически всю систему жизнеобеспечения "неконтролируемых" территорий контролирует Украина. И при этом мы не можем заставить их обменять 57 наших пленных на 228 ихних?...

А это вообще феерично: украинский министр признает, что государство ведет бизнес на территории, которую оно не контролирует, то есть на территории, которую контролируют, признанные Генпрокуратурой террористическими, "ДНР"-"ЛНР"…

"- Сколько людей таким образом завязано на украинское государство?

— На украинский бизнес! Это очень важно — там нет бюджетных государственных организаций и органов власти, там есть государственный бизнес. «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Вода Донбасса» — это все государственные и коммунальные предприятия. У нас есть только косвенные цифры, завязанные на данные украинских банков. Они сырые, банковская тайна не все дает возможность фиксировать. Но до 150 тыс. человек получают зарплаты в гривне".

Обратили внимание? Человек, который придумал уникальную по своей "логичности" формулировку "контролируемые объекты на неконтролируемой территории", признается, что не знает даже точной статистики работающих на этих объектах! Как же тогда можно говорить об их подконтрольности?! И как министр собирается реализовывать записанные в Плане условия: "за умови дотримання вимог щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів або територіальної цілісності України"? Каков механизм проверки соблюдения этих условий на неконтролируемой территории?...

Ну и последнее откровение от человека, формирующего государственную политику относительно Донбасса: "На жаль, я не маю чіткого уявлення про те, які перспективи нас чекають щодо звільнення Донбасу"…

Так на какой результат тогда направлен "План мероприятий" и вся "государственная внутренняя политика относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей…" если профильный министр не имеет представления о перспективах освобождения Донбасса? В чем цель: вернуть регион и его жителей в Украину, или создать комфортные условия бизнесу Ахметова и показать Западу, как мы выполняем Минск и готовы осваивать его гуманитарную помощь?

А если говорить о "Плане...", то на 90% он очень хорош. Только вот остальные 10% - это та ложка дегтя, которая безвозвратно портит бочку мёда. Ну, и всему свое время – то, что хорошо перед выборами через полгода, может сработать против нас, если эти выборы состояться через 10 лет. Поэтому планировать что-то без представления о перспективах - по меньшей мере, опасно.