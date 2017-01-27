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Архив - Донецкая область

Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу

27.01.2017 15:34
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Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко на предстоящей неделе в Берлине проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, пишет "Интерфакс.Украина".

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", - сообщил С.Цеголко журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Меркель
 
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