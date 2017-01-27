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Архив - Донецкая область

"Пригород Донецка выглядит не намного лучше Алеппо" - журналист (ФОТО)

27.01.2017 18:17
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"Пригород Донецка выглядит не намного лучше Алеппо" - журналист (ФОТО)

Сегодня ночью ОРДЛО разбушевалось. По всей линии фронта. Использовали весь адский арсенал, который раша не прекращает поставлять. Давно такого не было. Работали "Грады" (их полгода не слышали), САУ, танки. Короче говоря, смертельный оркестр играл полным составом.

Пишет на своей странице в facebook военный журналист Андрей Цаплиенко.

"По "промке" и дачам в Авдеевке прилетело 152-мм. Я думаю, боевиков сильно напугало наше так называемое "ползучее наступление". Хотя, может быть и другое объяснение. Этими массированными обстрелами они хотят спровоцировать нас на полномасштабное наступление, чтобы Россия, вместо отдельных подразделений "ихтамнетов", дала более серьезную поддержку.

И лидеры боевиков не могут не понимать, что таким образом рискуют превратить Донбасс в Сирию. Уже сейчас пригород Донецка выглядит не намного лучше Алеппо", - отмечает Цаплиенко.



Фото: https://www.facebook.com/andriy.tsaplienko

Теги: Донбасс, война, журналист, Андрей Kishe, вооружение, боевики, обстрелы
 
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