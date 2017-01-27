Проезжающие прокомментировали ситуацию на блокпостах Донбасса

27.01.2017 11:24

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто. "Станица Луганская" работает с 8 до 17.00. Все остальные КПВВ работают в штатном режиме.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 100 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 180 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 150 транспортных средств, а в направлении выезда 200. В "Гнутово" 200/40 автомобилей. КПВВ "Новотроицкое" на выезд с неконтролируемой территории было 40 транспортных средств, а в направлении въезда было 20 авто.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

"9.40: в Украину очередь на таможне ‒ 30 машин".

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"8.00: в сторону Донецка 1.3 км очередь. Это больше 200 машин".

"9.00: из Донецка машин 30-50".

"9.00: на нуле ‒ до буса, 130-150, примерно".

"10.15: из Донецка на украинском нулевом – пусто. Перед украинской таможней машин 60".

"10.00: очередь на нулевом на Курахово ‒ машин 80-100".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"10.20: еду из Мариуполя в Донецк. Уже на Волновахе. Очередь 25 машин".

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

"9.30: Ребята, в 6.30(по Киеву) приехал на украинский блокпост. Уже стою 5-ый на заезд, был 116. Плюс еще льготы проехало машин 20! Сегодня, как никогда, быстро, за мной хвост ‒ конца не видно, но думаю не меньше 170 авто".

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).