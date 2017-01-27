- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
Проезжающие прокомментировали ситуацию на блокпостах Донбасса
Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто. "Станица Луганская" работает с 8 до 17.00. Все остальные КПВВ работают в штатном режиме.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 100 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 180 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 150 транспортных средств, а в направлении выезда 200. В "Гнутово" 200/40 автомобилей. КПВВ "Новотроицкое" на выезд с неконтролируемой территории было 40 транспортных средств, а в направлении въезда было 20 авто.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"9.40: в Украину очередь на таможне ‒ 30 машин".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"8.00: в сторону Донецка 1.3 км очередь. Это больше 200 машин".
"9.00: из Донецка машин 30-50".
"9.00: на нуле ‒ до буса, 130-150, примерно".
"10.15: из Донецка на украинском нулевом – пусто. Перед украинской таможней машин 60".
"10.00: очередь на нулевом на Курахово ‒ машин 80-100".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"10.20: еду из Мариуполя в Донецк. Уже на Волновахе. Очередь 25 машин".
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
"9.30: Ребята, в 6.30(по Киеву) приехал на украинский блокпост. Уже стою 5-ый на заезд, был 116. Плюс еще льготы проехало машин 20! Сегодня, как никогда, быстро, за мной хвост ‒ конца не видно, но думаю не меньше 170 авто".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, КПВВ, очереди
- Зона АТО: кого зупинили прикордонники
- Гарні вечірні новини з КПВВ "Мар'їнка"
- Ситуация на пунктах пропуска: версия пограничников и пересекающих
- В "ДНР" не довезли значительную сумму денег
- Воскресное утро на донбасских КПВВ: жарче всего у Марьинки
- На КПВВ "Майорск" повреждены автомобили, информация о пострадавших уточняется
- Проезжающие прокомментировали ситуацию на блокпостах Донбасса11:24
- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине 11:16
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)11:09
- Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос11:07
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками10:54
- Сегодня день памяти жертв Холокоста - Порошенко призвал мир к недопущению возрождения тоталитаризма10:47
- В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко10:43
- Лукашенко призвал народ объединиться против РФ по примеру братьев-украинцев10:35
- В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах10:25
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки10:12
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук