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Пушилин объяснил недопуск гумконвоя ООН на оккупированный Донбасс
В оккупированную "ДНР" зону Донетчины не пропустили гуманитарную колонну из свободной части Украины по причине "технических проблем с документацией".
Об этом заявил один из главарей "республики" Денис Пушилин, пишут сепаратистские интернет-издания.
По его словам, "был факт технической накладки с документацией", но "уже в ближайшее время грузы попадут по месту назначения в "ЛНР". Пушилин заявил, что грузы в "ЛНР" поступают "транзитом" через "ДНР".
Как ранее сообщалось, в КПВВ "Новотроицкое" были оформлены 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине", но около 17 часов 26 января незаконные вооруженные формирования колонну с гуманитарным грузом вернули без объяснения причин.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, блокпост, боевики, пропуск, Пушилин
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