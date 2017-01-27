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Архив - Донецкая область

Пушилин объяснил недопуск гумконвоя ООН на оккупированный Донбасс

27.01.2017 14:28
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Пушилин объяснил недопуск гумконвоя ООН на оккупированный Донбасс

В оккупированную "ДНР" зону Донетчины не пропустили гуманитарную колонну из свободной части Украины по причине "технических проблем с документацией".

Об этом заявил один из главарей "республики" Денис Пушилин, пишут сепаратистские интернет-издания.

По его словам, "был факт технической накладки с документацией", но "уже в ближайшее время грузы попадут по месту назначения в "ЛНР". Пушилин заявил, что грузы в "ЛНР" поступают "транзитом" через "ДНР".

Как ранее сообщалось, в КПВВ "Новотроицкое" были оформлены 25 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине", но около 17 часов  26 января незаконные вооруженные формирования колонну с гуманитарным грузом вернули без объяснения причин.


Фото: sharij.net/

Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, блокпост, боевики, пропуск, Пушилин
 
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