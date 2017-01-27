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С 1 февраля украинцев ждет тотальное подорожание
Вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысят тарифы на электроэнергию. Эксперты отмечают, что есть риск ухудшения ситуации сперва для промышленных предприятий, а со временем и для рядовых украинцев. Им и так придется с 1 февраля больше платить за жд билеты и интернет, сообщает UBR.ua.
Повышение тарифов на электроэнергию для предприятий
Для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения тока станет дороже на 1-3% вне зависимости от обслуживающего облэнерго (кроме компаний Энергия-Новояворск во Львовской области и Атомсервис в Николаевской области). Также на 0,7-1,91%, или на 0,96-3,38 коп/кВт-час, до 143,9-180,52 коп/ кВт-час увеличены расценки для "Укрзализныци".
В декабрьском решении НКРЕ говорилось что оптово-розничные цены для промышленности будут снижены на 15%, однако вместо обещанных скидок на электроэнергию, промышленникам повышают тарифы.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский предположил, что это может быть связано с девальвацией гривны.
"Энергоносители закупаются за валюту. У "Энергоатома", ДТЭК, газовых ТЭЦ - у всех есть валютная составляющая", - пояснил Землянский.
При этом на сайте НКРЕ никаких аргументов нет - только цены по всем облэнерго.
Сложившаяся ситуация грозит уничтожением промышленности, считают эксперты. Как отмечает глава Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, индекс цен производителей за 12 месяцев превысил 35%, в то время как потребительских - только 14%.
"Это значит, что себестоимость производства продукции увеличивается в среднем втрое быстрее, чем цена ее реализации. Это ненормально" - отметил Кущ.
"Промышленную инфляцию никто не контролирует, себестоимость продукции растет рекордными темпами. При этом бизнес заставляют повышать еще и минимальную зарплату. И параллельно с этим проводится жесточайшая монетарная политика, которая полностью "высушивает" весь потребительский рынок. Зарплаты и пенсии не растут, денег у людей все меньше, следовательно, спрос на товары падает. Какие предприятия могут выжить в подобной ситуации? Это чревато уничтожением промышленности", - заявил Кущ.
Украинцам стоит приготовиться к подорожанию в метро, трамваях и троллейбусах
Аналитики предупреждают, что рост тарифов отразится в индексе промышленных цен, на который влияют девальвация, стоимость электроэнергии и тарифы на железнодорожные перевозки. А в течение полугодия, цены от производителей докатятся и до розницы.
Украинцам стоит готовиться к подорожанию коммунального электротранспорта (метро, трамвай, троллейбус), железнодорожных поездок и услуг водоканалов.
Подорожание газа для промышленности
Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2017 года повысит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Теперь промышленникам придется платить за газ на 1600 грн больше - 9 200 грн за 1 тыс. куб. м. Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет на 21,1%, или на 1760 грн - до 10140 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). "Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке", - объяснили в "Нафтогазе".
Билеты на поезд станут дороже
Глава "Укрзализницы" Войцех Балчун подтвердил, что в 2017 году предприятие поднимет цены на проезд в железнодорожном транспорте.
Так, проезд в плацкартном вагоне сообщением Киев-Ивано-Франковск сейчас стоит почти 76 грн. С 1 февраля 2017 цена составит около 90 грн, а с 1 октября - 102,14 грн. Проезд в купейном вагоне сейчас стоит 223,22 грн. С 1 февраля цена изменится и составит уже 264,5 грн, а с 1 октября - 300 грн. При этом билет в СВ-вагоне сейчас стоит 492 грн, а с октября 2017 года будет 662 грн.
Плацкартный билет в поезде сообщением из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков пока оценивают в 130,05 грн. В феврале проезд будет стоить 154 грн, а с октября - 175 грн. Стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Одессу с февраля будет составлять 342 грн, а с октября - 388 грн.
Провайдеры и мобильные операторы поднимают цену
Украинский провайдер компания "Воля" с 1 февраля повышает тарифы на пакеты услуг ТВ, Интернет, ТВ+Интернет. Объясняя, причины изменения тарифов, провайдер напоминает о сложной экономической ситуации в Украине.
Повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ+Интернет и дополнительных пакетов ─ "Спорт" и "Футбол HD". В среднем размер абонентской платы за услуги провайдера повысится до 6%. Например, в Киеве пакет "Старт" (интернет) подорожает со 116 до 128 грн. Пакет Turbo HD old (интернет+цифровое ТВ) обойдется не в 199, а в 209 грн. А пакет "Всесвит+Кино" (цифровое ТВ) подорожает с 218 до 232 грн.
На официальном сайте Киевстар появилось сообщение о прекращении действия некоторых тарифных планов и замены их на другие, более дорогие, с 1 февраля 2017 года.
С 1 февраля 2017 года перестанут действовать тарифы "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150". Новые пакеты подорожали от 4% и до 65% в зависимости от тарифного плана. Пользователей этих пакетов бесплатно и автоматически переведут на новые тарифы.
Фото: from-ua.com/
Теги: Донбасс, Интернет, билеты, подорожание, февраль, мобильная связь
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