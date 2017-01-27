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Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО

27.01.2017 09:04
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Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО

Ситуация в зоне АТО начала обостряться, за ночь было зафиксировано 9 обстрелов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, - там из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино.

"Из 120-мм артиллерии утром обстреляли Лебединское, а также из танка, и 82-мм минометов. По Широкином также стреляли с 120-мм минометов. На донецком направлении также с 120-мм минометов была обстреляна Авдеевка. На луганском направлении с противотанковых ракетных комплексов боевики вели обстрел по Новозвановке",  - сообщил Матюхин.

По его словам, с полуночи и до сих пор пострадавших нет.

Украинские военные открывают огонь в ответ на обстрелы.

Напомним, вчера в зоне АТО погибли двое украинских военных, зафиксировано 63 обстрела боевиков.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, обострение, ситком, штаб, АТО
 
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