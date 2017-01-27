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Суть одна, но правовые последствия разные: неподконтрольный Украине Донбасс не оккупирован - министр
Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма, заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает "Украинская правда".
"В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации. Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс", – сказал он.
"Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а о "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто является вооруженной так называемой "властью", – добавил Черныш.
По его словам, эта правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, "но правовые последствия здесь разные".
Он отметил, что при оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при "эффективном контроле" Киев обязан действовать так, чтобы в невоенный способ вернуть территории, интегрировать их и поддерживать с ними связи.
"То есть, признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену", – резюмирован министр.
Аналогичное заявление сделал и замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Напомним, осенью прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, министр, право собственности, оккупация, Вадим Андреев
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