"Еще остаются две "ветки". Ветераны планируют, если они будут поддержаны обществом, если приедут добровольцы, сегодня ожидается заблокировать и их", - сказал Семенченко.

Нардеп также отреагировал на сообщение главы Луганской областной ВГА Юрия Гарбуза, который написал на своей странице в Facebook, что участникам блокады официально предлагали стать наблюдателями на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов.

"Дело в том, что участники блокады никогда в глаза никогда не видел Гарбуза. Он никогда не приезжал к ним и все свои заявления начал делать после начала блокады, я так понимаю, через СМИ. … Вести политику в Facebook - это не очень хорошо, потому что если ты губернатор прифронтовой области, ты можешь приехать на место блокады. Никто из чиновников Луганской ВГА и губернатор туда не приезжали", - отметит нардеп.

Также Семенченко опроверг информацию о том, что участники блокады якобы останавливали пустые вагоны, идущие на оккупированную территорию.

"Эта информация не соответствует действительности, она является очередным обманом украинцев. Ветераны остановили не пустые вагоны, они остановили 12 составов за день по 60 вагонов. Это то, что шло по этому перегону. Это металл, лес, руда, кокс, серная кислота. 800 вагонов финансирования терроризма! После того вечером отправили, уже зная, что там находятся люди, состав с пустыми вагонами таранить эту блокаду", - сказал он.

Стало известно, что участники блокады заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать. Бойцы заявили, что остановленный поезд собираются приварить к рельсам.

Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.