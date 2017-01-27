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Украина не сможет освободить оккупированный Донбасс военным путем - Тука
Для освобождения оккупированных территорий Донбасса украинской армии нужно огромное войско, которого у нее нет, а также были бы огромные потери. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" замминистра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.
По его мнению, Украина не сможет выбить с оккупированных территорий российское войско, поэтому нужно надеяться на международную помощь.
"Если ничего не делать, то ничего и не произойдет. Без международной помощи сами мы не освободим Донбасс. Самостоятельно мы можем влиять только на военный путь решения проблемы. Но его не существует. Там около 40 тысяч вооруженных лиц. При наступательных операциях потери идут один к трем-четырем. Это сколько нам нужно людей положить? Факт оккупации определяется не наличием той или иной регулярной армии, а присутствием государственной власти страны-оккупанта. Вот в Крыму работают прокуратура, суды, банки, пенсионный фонд РФ. Это свидетельствует об оккупации территории", – резюмировал Тука.
Ранее Георгий Тука заявлял, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По его словам, из-за экономического кризиса Россия прекратит финансирование террористических группировок на Донбассе.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, освобождение, военная база, оккупация, Георгий Тука
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