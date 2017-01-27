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Украина ожидает помощи от США в военных вопросах, но надеется на себя и перевооружается
Украина наращивает военное производство на танковом заводе времен СССР неподалеку от линии фронта войны против агрессивной России, пока чиновники в Киеве думают, что президентство Дональда Трампа будет означать для страны. Так пишет Wall Street Journal, добавляя, что украинские чиновники признают жизненную важность поддержки США и других союзников для того, чтобы привести армию в соответствие условиям 21-го века, в то время как украинским солдатам приходится сдерживать боевиков на Востоке, пишет zn.ua.
Но при этом, в Киеве сомневаются, что президент Дональд Трамп передаст современное высокотехнологичное оружие, чего не сделал и его предшественник Барак Обама. "Каждый день мы платим за отсутствие современных технологий жизнями наших военных", - сказала украинский депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Ирина Фриз.
Издание пишет, что просьбы Киева были отброшены из-за страхов союзников Америки, что передача оружия спровоцирует Москву на еще большую агрессию и эскалацию.
В это же время, президент Петр Порошенко убежден, что новая администрация продолжит поддерживать Украину.
Член военного комитета НАТО генерал Петр Павел также убежден, что смены курса в отношении Украины со стороны США не стоит ждать. Он добавил, что НАТО продолжает предоставлять Киеву поддержку и помогает реорганизовать и улучшить Вооруженные силы. Пентагон подготовил план по усилению военной помощи Украине.
Чиновники в Вашингтоне считают, что новая администрация может сохранить его. Некоторые ключевые члены команды Трампа также выступают за усиление поддержки украинцев. Однако американские военные обращают внимание на заявления Трампа о поисках новых отношений с Россией и ослаблении санкций, которые были введены против нее после оккупации Крыма и вторжения в Донбасс. По их мнению, это может указывать и на будущие изменения в американском подходе к войне в Украине.
А пока в политическом поле царит неопределенность, искры летят из-под жала сварочных аппаратов в Харькове, где работники танкового завода пытаются отремонтировать старые танки, оснащая их новыми башнями, лучшей броней и улучшая главную пушку для более эффективной борьбы против более современного вооружения России.
У нас нет другого выбора. Нам приходится делать это самостоятельно", - сказал изданию глава украинской миссии при НАТО Егор Божок.
Один из самых больших страхов украинских генералов - возобновление российского танкового наступления. Поэтому Украина просила у США более совершенные радары противовоздушной обороны и противотанковые ракетные системы Javelin.
Тем временем, американские военные хвалят украинскую программу восстановления танков, в то время как инструкторы США тренируют украинских офицеров. "Лучший способ уничтожить танк - выстрелом другого танка", - сказал командир американской армии в Европе генерал Бен Ходжес.
Он вместе с другими военными командирами США посетил танковый завод в Харькове вскоре после выборов, чтобы оценить, может ли он производить вооружения для украинской армии быстрее.
Американские военные говорят, что были поражены тем, как Украина быстро использует боевой опыт в собственных военно-технических "ноу-хау".
"У нас замечательные люди, у нас хорошие технологии. Но нам нужны западные компании и западные партнеры для повышения эффективности", - сказал директор "Укроборонпрома" Роман Романов.
Фото: ipress.ua/
Теги: политика, Украина, Донбасс, Харьков, завод, перевод стрелок, трамплин, танки
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