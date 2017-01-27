В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями

27.01.2017 21:34

Об этом пишет "Независимый портал новостей".

Речь идет о подполковнике Коченевском Евгении Сергеевиче, 18.08.1978 г.р., кадровом военнослужащем 276-го мотострелкового полка (в/ч № 69771, дислоцируется в 32-м военном городке г. Екатеринбурга, РФ) 28-й отдельной мотострелковой бригади ВС РФ.

Как приказала матушка-россия с 2015 года незаконно находится на территории Украины, пытаясь оружием, убийствами и кровью укрепить на Украинской земле пахнущие нафталином идеи “русского мира”.

За свою жизнь Е.Коченевский уже имел опыт разрушать и грабить чужие дома и города – этому он научился во время боевых действий в составе 276-го мотострелкового полка на территории Чечни, которая пыталась сбросить с себя московское иго.

Как обычно, высшее военное руководство “братской нам россии” всячески пытается скрыть факт пребывания на Украинском Донбассе своих кадровых военных (видимо понимают, что наступит момент расплаты за свои военные преступления) и именно поэтому Е.Коченевский постеснялся использовать в Украине свою настоящую фамилию и поэтому получил на одной из перевалочных баз в Ростовской области от бравых “хероев-спецсотрудников из ФСБ” документы на фамилию “Симаков” (кстати под этой фамилией он есть на сайте “Миротворец”).

Именно с этой фамилией наш “бравый” вояка ступил сапогом на исконно украинские земли, возглавив один из батальонов “11 ОМП 1 АК ДНР” и получил позывной “Мазай”.

Сами понимаете….война, ненавистная хунта, укропы за всеми кустами, разборки между бандформированиями в самой недореспублике….опасно… Но Е.Коченевский не растерялся и начал базироваться вместе со своим подразделением на территории некогда престижного гостиничного комплекса “Надежда” близ г. Макеевка, где кроме сауны и девушек легкого поведения он толком ничего и не видел.

Что касаемо “боевой славы” Е.Коченевского…. В своё время относительно молодой капитан Е.Коченевский был надеждой всего 32-го военного городка. В 2011 году Е.Коченевский занял 2-е место в первенстве Сухопутных войск ВС РФ по стрельбе из БМП, чем заслужил славу будущего всего войска. К сожалению, гены, заложенные родителями стали брать своё и Е.Коченевский начал применять к своим подчинённым, в основном к российским срочникам, постоянные избиения, которые доходили до откровенного садизма и половых извращений….

Хотел бы Е.Коченевский забыть эпизод со срочником из Башкирии Рустамом Гареевым, которого он за попытку бегства из своего подразделения за систематические избиения, изнасиловал – ВНИМАНИЕ – черенком от лопаты! Это что такое? В скрепной россии в войсках что вообще произходит? У них все такие? Примерно такую реакцию можно было ожидать от цивилизованного мира, но нет, Е.Коченевский хоть и был поддан наказаниям со стороны руководства, но потом ситуацию замяли… всё забыли…. Но, слава Богу, мы живём в информационный век – Интернет всё помнит. На одном из военных форумов всё зафиксировано: uglich—jj.livejournal.com/95766.

После этого были ещё и суды в отношении избиения Е.Коченевским подчинённых http://egvs.svd.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=596&name=docum_sud

Но, видимо, в российских судах что-то пошло не так и обезбашеного садиста-извращенца Е.Коченевского не только не упекли в тюрьму, а и довели до того, что этот “херой” возглавил одно из подразделений бандформирования “ДНР”. Да… там такие нужны. К слову, сами днровцы в шоке от Е.Коченевского и откровенно боятся его, не желая вступать в конфликты, а то глядишь….лопат и черенков много из-за поребрика завезли.