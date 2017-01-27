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В "ДНР" активно проходит "национализация" объектов, в основном, под контроль Захарченко
27.01.2017 10:43
Об этом на своей странице в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Главарь «ДНР» А.Захарченко продолжает попытки взять под контроль максимально возможное количество финансовых потоков в «республике» - в основном под вывеской «национализации». Так, из 140 торговых рынков, расположенных в «ДНР», 59 уже «перешли» в «государственную собственность» псевдореспублики. 32 из них расположены в Донецке", - пишет Тымчук.
Фото: www.radiosvoboda.org/
Теги: Донецк, Донбасс, объединение, национализация, Захарченко
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