В "ДНР" замечены комплексы радиоэлектронной разведки, управляемые российскими "ихтамнетами"

27.01.2017 13:08

Об этом на своей странице в facebook пишет координатор группы "Информацинное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На территории «ДНР» в прифронтовой полосе зафиксирована работа как минимум 2-х российских комплексов радиоэлектронной разведки на базе автомобиля «Нива-Тайга» (используются автомобили песочного цвета). Каждый комплекс обслуживают 4 человека (исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ). Во время работы над машиной выдвигается телескопическая антенна. На каждой точке комплекс работает не более 3-х часов в сутки. Во время прохождения блокпостов «ДНР» данные автомобили никогда не останавливаются для проверки", - сообщает Тымчук.