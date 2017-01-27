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В "ДНР" замечены комплексы радиоэлектронной разведки, управляемые российскими "ихтамнетами"
27.01.2017 13:08
Об этом на своей странице в facebook пишет координатор группы "Информацинное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"На территории «ДНР» в прифронтовой полосе зафиксирована работа как минимум 2-х российских комплексов радиоэлектронной разведки на базе автомобиля «Нива-Тайга» (используются автомобили песочного цвета). Каждый комплекс обслуживают 4 человека (исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ). Во время работы над машиной выдвигается телескопическая антенна. На каждой точке комплекс работает не более 3-х часов в сутки. Во время прохождения блокпостов «ДНР» данные автомобили никогда не останавливаются для проверки", - сообщает Тымчук.
Фото: www.kramola.info/
Теги: Донбасс, разведка, комплексы, блокпост, ДНР
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