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В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях

27.01.2017 15:55
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В Донецке сегодня представляли "душевный выпуск" журнала о назначенных героях

Презентация журнала "Золотые звезды Героев" прошла сегодня в Донецке. В журнале помещена информация о 21 боевике, так называемом "герое ДНР", включая главаряа Александра Захарченко, сообщает сепаратистский информ-ресурс. 

Представили журнал "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, координатор проекта Светлана Куманова и журналист, автор идеи проекта Алексей Акутин.

"Мы сегодня презентуем второй номер журнала "Золотые звезды героев". От себя скажу, что новый, видоизмененный выпуск отличается не только внешне. Он получился более эмоциональным, я бы сказал — душевным", – обратился к собравшимся Басурин.

"Фактически это – расширенная и дополненная версия издания, представленного нами в 2015 году. Главная задача, которую мы преследовали, создавая этот журнал – сохранить имена наших героев для истории. Потому, что мы хотим, чтобы история была правдивой, не такой, как ее представляют в украинских СМИ", – сказала в свою очередь координатор проекта.

В журнале  можно найти статьи об Александре Захарченко, "Мотороле", адепте "ДНР" Иосифе Кобзоне и других "героях".


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, журнал, Звезды шеста, презентация, ДНР, герои
 
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