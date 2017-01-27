В Донецке скончался экс-«замминистра ДНР»

27.01.2017 13:46

На оккупированной части Донбасса скончался экс- «заместитель министра труда и социальной политики ДНР» Сергей Третьяков. Об этом пишут в группе "Дебальцево- ДНР".

"Его стараниями социальная сфера Дебальцево стала возрождаться. Его заботами дебальчане не чувствовали себя оставленными один на один с бедой. Он всегда был там, где трудно, где он нужнее всего, где людям нужна помощь. И он помогал. Не щадя себя, не жалея времени и сил, он спешил делать добро", - пишут в сообщении.

В социальной сети боевики с «прискорбием» сообщили о смерти боевика. На сайте центра «Миротворец» отмечается, что Третьяков 1973 года рождения, проживал в Донецке. В марте 2015 года он был назначен боевиками «первым заместителем министра труда и социальной политики ДНР».