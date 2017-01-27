Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке скончался экс-«замминистра ДНР»

27.01.2017 13:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке скончался экс-«замминистра ДНР»

На оккупированной части Донбасса скончался экс- «заместитель министра труда и социальной политики ДНР» Сергей Третьяков. Об этом пишут в группе "Дебальцево- ДНР".

"Его стараниями социальная сфера Дебальцево стала возрождаться. Его заботами дебальчане не чувствовали себя оставленными один на один с бедой. Он всегда был там, где трудно, где он нужнее всего, где людям нужна помощь. И он помогал. Не щадя себя, не жалея времени и сил, он спешил делать добро", - пишут в сообщении.

В социальной сети боевики с «прискорбием» сообщили о смерти боевика. На сайте центра «Миротворец» отмечается, что Третьяков 1973 года рождения, проживал в Донецке. В марте 2015 года он был назначен боевиками «первым заместителем министра труда и социальной политики ДНР».

 


Фото: www.62.uа

Теги: Донбасс, министр, смерть, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх