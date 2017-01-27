В Донецкой области к 6 годам тюрьмы приговорили корректировщика "ДНР"

27.01.2017 15:23

В Донецкой области на 6 лет посадили 57-летнего жителя Авдеевки, корректировщика огня террористов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия прокуратура выяснила, что пособник террористов в течение июля-августа 2015 года по телефону передавал места дислокации и перемещения военных ВСУ и других формирований, участвующих в АТО в городе Авдеевка. Также мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих.

Указанные действия прекратили сотрудники СБУ, когда задержали злоумышленника.

В суде была полностью доказана вина преступника, и его было приговорено к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации).