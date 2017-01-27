"В конце года ему будет несладко" - астролог предсказал трудности Захарченко

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко по своей сути не политик, а предприниматель и актер; во второй половине текущего года он может "постепенно утрачивать свои полномочия". Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Захарченко родился под зодиакальным знаком Рака, "Луна в Близнецах". "Это значит, что фактически он ничего не решает". Кроме того, в его гороскопе имеет место "Уран в квадратуре к Сатурну", что "говорит о том, что долгосрочной власти у него не будет", - пояснил Росс.

"По своей сути он не политик. В большей степени его сфера – это торговля, взаимосвязи, налаживание контактов. У него имеется коммерческая жилка. Захарченко еще и актер. Поскольку Марс у него во Льве, он может играть роль сильной личности, но на самом деле все Раки – боязливые знаки Зодиака. Они всегда зависят от своего клана, своего окружения. Я бы сказал, что Захарченко – пресс-секретарь Путина", - заметил астролог.

Вместе с тем он отметил, что звезды наделили главаря террористов способностью к "здравым суждениям", "чувством меры и такта".

По оценкам Росса, первая половина 2017 года для Захарченко будет складываться хорошо, "а дальше он может постепенно утрачивать свои полномочия".

"По крайней мере, Луна у него в годовой карте сходится с Сатурном, а Сатурн – это всегда трудности, опасность ниспровержения либо преодоление сложных препятствий. В конце года ему совершенно не будет сладко".