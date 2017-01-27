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"Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров
27.01.2017 14:14
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил так называемый "первый заместитель председателя Совета министров республики" Дмитрий Трапезников, сообщают сепаратистские СМИ.
"В 2017 году мы обязательно рассмотрим вопрос индексации пенсий. Мы планируем провести индексацию в районе пяти процентов. Мы говорим о всех категориях пенсионеров", — сказал он.
"Чиновники" фейковой "республики" также заявили об увеличении минимальной пенсии до 2600 рублей.
Фото: https://don-news.net
Теги: Донбасс, индексация, ДНР, пенсии
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