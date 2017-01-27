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"Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров

27.01.2017 14:14
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"Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров

 Об этом сегодня на пресс-конференции заявил так называемый "первый заместитель председателя Совета министров республики" Дмитрий Трапезников, сообщают сепаратистские СМИ.

"В 2017 году мы обязательно рассмотрим вопрос индексации пенсий. Мы планируем провести индексацию в районе пяти процентов. Мы говорим о всех категориях пенсионеров", — сказал он.

"Чиновники" фейковой "республики" также заявили  об увеличении минимальной пенсии  до 2600 рублей. 


Фото: https://don-news.net

Теги: Донбасс, индексация, ДНР, пенсии
 
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