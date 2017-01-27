"Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров

27.01.2017 14:14

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил так называемый "первый заместитель председателя Совета министров республики" Дмитрий Трапезников, сообщают сепаратистские СМИ.

"В 2017 году мы обязательно рассмотрим вопрос индексации пенсий. Мы планируем провести индексацию в районе пяти процентов. Мы говорим о всех категориях пенсионеров", — сказал он.

"Чиновники" фейковой "республики" также заявили об увеличении минимальной пенсии до 2600 рублей.