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"Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове

27.01.2017 21:11
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"Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове

Так называемый бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал неожиданную смерть бывшего главаря боевиков "ЛНР" Валерия Болотова.

Об этом Стрелков написал на своей странице ВКонтакте.

"Передают о смерти Болотова. Якобы, подтверждена. Если это правда, то я бы не стал однозначно говорить о том, что имел место злой умысел - Болотов давно и много пил. Еще во время событий каждый день к вечеру был "недоступен".

Однако всё равно вызывает вопросы тот факт, что его скоропостижная кончина произошла меньше месяца по времени, после того как он публично обвинил пана Плотницкого в предательстве ЛНР и т.д. Поскольку покойные Беднов, Мозговой, Ищенко и Дрёмов были его предшественниками в отношении своих высказываний о данной харе (лицом эту мразь назвать не могу).

Впрочем, последнее время все "герои Русской Весны" "мрут как мухи". Кроме совсем уж откровенной дряни - та вся жива и здравствует", - резюмирует Стрелков.


Фото: sprotyv.info/

Теги: Донбасс, смерть, русская рулетка, Стрелков, Болотов
 
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