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"Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение

27.01.2017 22:39
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"Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение

Координатор группы "СтопТерор" Семен Кабакаев отметил, что российские власти решили ликвидировать всех полевых командиров так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению эксперта начало смертей террористов можно ожидать уже к концу нынешнего года.

Об этом Кабакаев написал у себя в facebooк.

"Хочу отметить, что все полевые командиры "новороссии" будут устранены. Вопрос времени. Моя оценка это конец 2017г. 
Кремлю совершенно невыгодно, чтобы малоконтролируемые спецслужбам РФ люди жили и у них была возможность рассказать, кто им давал приказы и кто руководил спецоперациями на момент захвата стратегических точек в Луг и Дон области в 2014г.
Также полевым командирам известны каналы контрабанды, финансирование из РФ, поставки оружия из РФ, завоз наемников, информация о кадровых военных. 
Такие люди неинтересны, их роль была сыграна в 2014г, они были ширмой для СМИ чтобы показать, что люди Донбасса встали и "ополчились", что это местное население а не спланированная операция спецслужб и политиков РФ", - считает Кабакаев.

Напомним, сегодня стало известно  смерти первого главаря террористической организации "Луганская Народная Республика" Валерия Болотова.


Фото: vchaspik.uа

Теги: Донбасс, ликвидация, главврач, Кремль, ДНР, ЛНР
 
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