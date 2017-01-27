За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим

27.01.2017 16:54

Многие переселенцы за почти три года после вынужденного отъезда из своих домов перестали нуждаться в помощи и теперь готовы помогать другим людям. Об этом заявила координатор ОО "Восток-SOS" Александра Дворецкая на пресс-конференции на тему "Чем нам запомнился 2016 в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" сегодня в Киеве, передает "ОстроВ".

"Я могу говорить исходя из опыта работы с нашими клиентами - многие люди перестают нуждаться в помощи (одежда, еда). Многие, кто выехал за эти три года, успели найти место работы, каким-то образом нормализовали свой доход, адаптировались", - сказала А.Дворецкая.



По ее словам, многие переселенцы уже помогают нуждающимся людям.



"Меня радует, что есть клиенты, которым мы помогали в 2014 году вещами, едой, сейчас уже сами приносят нам вещи своих выросших детей", - отметила она.



Вместе с тем, есть категория внутренне перемещенных лиц которые чаще обращаются по вопросам развития бизнеса и интеграции.



"Запросы действительно изменились. Приходят с вопросами по развитию бизнеса, социальной интеграции, реализации своих проектов. За три года изменился запрос, а это означает изменились сам люди", - отметила координатор ОО "Крим SOS" Тамила Ташева.