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За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим

27.01.2017 16:54
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За три года изменился запрос и сами люди - многие переселенцы Донбасса уже помогают другим
Многие переселенцы за почти три года после вынужденного отъезда из своих домов перестали нуждаться в помощи и теперь готовы помогать другим людям. Об этом заявила координатор ОО "Восток-SOS" Александра Дворецкая на пресс-конференции на тему "Чем нам запомнился 2016 в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" сегодня в Киеве,  передает  "ОстроВ".
"Я могу говорить исходя из опыта работы с нашими клиентами - многие люди перестают нуждаться в помощи (одежда, еда). Многие, кто выехал за эти три года, успели найти место работы, каким-то образом нормализовали свой доход, адаптировались", - сказала А.Дворецкая. 

По ее словам, многие переселенцы уже помогают нуждающимся людям.

"Меня радует, что есть клиенты, которым мы помогали в 2014 году вещами, едой, сейчас уже сами приносят нам вещи своих выросших детей", - отметила она.

Вместе с тем, есть категория внутренне перемещенных лиц которые чаще обращаются по вопросам развития бизнеса и интеграции. 

"Запросы действительно изменились. Приходят с вопросами по развитию бизнеса, социальной интеграции, реализации своих проектов. За три года изменился запрос, а это означает изменились сам люди", - отметила координатор ОО "Крим SOS" Тамила Ташева. 
 

Фото: vostok-sos.org/

Теги: Донбасс, помощь, адаптация, местоположение, переселенцы
 
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