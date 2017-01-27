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Заблокирована еще одна жд станция - Семенченко заявил, что бойцы ВСУ поддерживают торговую блокаду оккупированных территорий Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины негласно поддерживают акцию по блокаде оккупированных территорий, которая сейчас проходит в Луганской области. Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" заявил нардеп Семен Семенченко.
"Приехало большое количество волонтеров из Луганской, сейчас температура -15, помогают ребятам оборудовать территорию. Достаточно большую помощь оказывают военнослужащие ВСУ, которые рядом находятся. Они не могут выразить свою поддержку публично, но они помогают продуктами, информацией, дружеским советом. Сейчас идет бытовое обустройство территории", - сообщил он.
Семенченко добавил, что с учетом близости зоны боевых действий участники акции заняты инженерным оборудованием местности на случай появления ДРГ боевиков.
Вчера вечером стало известно, что участники блокады заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать. Бойцы заявили, что остановленный поезд собираются приварить к рельсам.
Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Отметим, что некоторые эксперты и государственные деятели отмечают, что блокада может угрожать энергетической независимости Украины. Так, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что без света в результате обесточивания Счастьинской ТЭЦ может остаться весь регион, а Юрий Гарбуз считает, что есть риск для энергообеспечения также центральных и даже западных областей Украины.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, Луганская область, блокада, бойцы, ВСУ, ветераны
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