Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями

27.01.2017 13:57

Жители "ДНР" массово отказываются получать фейковые паспорта "ДНР", опасаясь изъятия украинского паспорта. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке".



Отмечается, что с целью мотивации жителей оккупированных районов Донецкой области к получению "паспорта ДНР", руководство псевдореспублики распространяет информацию о том, что "при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины (если он был у владельца) не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится".



"Это решение вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов ДНР" из-за опасений относительно изъятия украинских паспортов", - сообщают в "ИС".