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Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями

27.01.2017 13:57
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Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями
Жители "ДНР" массово отказываются получать фейковые паспорта "ДНР", опасаясь изъятия украинского паспорта. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке". 

Отмечается, что с целью мотивации жителей оккупированных районов Донецкой области к получению "паспорта ДНР", руководство псевдореспублики распространяет информацию о том, что "при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины (если он был у владельца) не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится". 

"Это решение вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов ДНР" из-за опасений относительно изъятия украинских паспортов", - сообщают в "ИС". 
 

Фото: https://www.gazeta.ru/

Теги: Донбасс, житейская история, паспорт, отказ, ДНР
 
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