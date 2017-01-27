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Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями
27.01.2017 13:57
Жители "ДНР" массово отказываются получать фейковые паспорта "ДНР", опасаясь изъятия украинского паспорта. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке".
Отмечается, что с целью мотивации жителей оккупированных районов Донецкой области к получению "паспорта ДНР", руководство псевдореспублики распространяет информацию о том, что "при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины (если он был у владельца) не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится".
"Это решение вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов ДНР" из-за опасений относительно изъятия украинских паспортов", - сообщают в "ИС".
Отмечается, что с целью мотивации жителей оккупированных районов Донецкой области к получению "паспорта ДНР", руководство псевдореспублики распространяет информацию о том, что "при выдаче новых документов паспорт гражданина Украины (если он был у владельца) не изымается и никаких отметок в нем о выдаче "паспорта ДНР" не производится".
"Это решение вызвано массовыми отказами местных жителей от получения "паспортов ДНР" из-за опасений относительно изъятия украинских паспортов", - сообщают в "ИС".
Фото: https://www.gazeta.ru/
Теги: Донбасс, житейская история, паспорт, отказ, ДНР
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