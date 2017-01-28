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Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
Журналист Всеволод Филимоненко в гостинице Северодонецка попробовал взять интервью у организатора блокады оккупированных территорий Донбасса Семена Семенченко, с которым там повстречался. Однако в ответ на свои провокационные вопросы нарвался на оскорбления со стороны нардепа.
Новость сообщает «Пресса Украины».
В ночь на 28 января Филимоненко в гостинице города Северодонецк повстречался с нардепом Семеном Семенченко. Он сразу начал снимать его на камеру, задавая вопросы.
«В помещении гостиницы нардепу от партии «Самопомощь» задали вопрос относительно его законотворческой деятельности, чем сильно разозлили Семенченко. В ходе непродолжительной перепалки экс-комбат «Донбасса» продемонстрировал серьезность своих намерений в отношении блокады и заблокировал тапок журналиста в дверном проеме на одном из этажей гостиницы. Стоит так же отметить, что в ходе беседы нардеп так и не сказал, что считает Луганск частью Украины», - говорится в сообщении к видео.
Судя по записи, Семенченко сначала собрался избежать разговора с Филимоненко и закрыл дверь перед его носом. В результате в щели застрял тапок журналиста. Последний дождался все же, пока нардеп не выйдет. Он нарвался на гневную тираду со стороны взбешенного преследованием политика.
«Ты – мразь, лживая и продажная, потому что в 2014-2015 году бегал от призыва, пока твои соотечественники шли воевать. Ты – мразь и шакал!... Такие, как ты, оболванивают людей… Поцелуй своего кумира Путина в ж…пу!» - высказался на повышенных тонах Семенченко.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, журналист, интервью, блокада, Семен Семенченко
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