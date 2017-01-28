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Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
Украинские силовики готовятся провести штурм позиций активистов, которые заблокировали движение на железной дороге под Лисичанском. Об этом сообщил на личной странице в социальной сети член добровольческого батальона «ОУН» Руслан Сергиян, пишет "Диалог".
В его распоряжении оказались данные, которые ему передал достоверный источник. По полученным сведениям в штурме будут принимать участие до 600 силовиков, чтобы разблокировать участок железной дороги под Лисичанском.
Сергиян отметил, что ветераны АТО будут стоять до последнего и попытаются отбить штурм. При этом СМИ сообщают, что прокуратура Луганской области уже открыла уголовное дело из-за заблокированного движения по железной дороге на Луганщине. Ветераны сил АТО требуют от террористов "ДНР" и "ЛНР" освободить пленных украинских солдат и показать украинцам, что страна не будет "торговать с террористами".
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, блокада, штурм, силовики
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