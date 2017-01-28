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Боевик Гиви поссорился со своими "братьями по оружию" и переместился из Донецка на берег Азовского моря

28.01.2017 08:25
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Боевик Гиви поссорился со своими "братьями по оружию" и переместился из Донецка на берег Азовского моря

Главарь  формирования "Сомали" Михаил Толстых по кличке "Гиви" имел серьезную ссору со своими же боевиками в Донецке. Поэтому он покинул черты города и выехал на передовую. Именно с его деятельностью связывают эскалацию на Мариупольском направлении.

Новость сообщили волонтеры Андрей Рымарук и Дарья Бура, передает "Пресса Украины".

Они напомнили, что обстановка в зоне АТО ухудшилась одновременно на нескольких участках. Это и Светлодарская дуга, и Донецкое направление, и сразу несколько населенных пунктов на Луганщине, которые накрыли "Градами". Ожесточенные обстрелы продолжаются с 26 января. Сейчас эскалация наблюдается в направлении Мариуполя.

"По данным разведки, в Мариупольский район приехал вражеский полевой командир Гиви. Не сидится ему на месте. На днях в Донецке он что-то не поделил со своими заместителями. Поговаривают, что дошло до вооруженного столкновения и после того его никто не видел, но услышали по радиоперехвату на Марипольському направлении", - рассказали Бура и Рымарук.

Украинским военным удалось получить отрывки сведений о его дальнейшей судьбе путем радиоперехвата. Известно, что в данное время он находится на побережье Азовского моря. Здесь он занялся осуществлением провокаций против ВСУ, стимулируя их открывать огонь по мирному населению на оккупированных землях. К слову, местные жители бунтуют против террористов, поскольку не хотят вновь прятаться от снарядов и пуль. 


Фото: 24tv.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, фронт, Гиви, Мариупольское направление
 
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