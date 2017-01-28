Донецк погружается в "счастливое" советское прошлое (ФОТО)

28.01.2017 08:38

С началом российско-террористической оккупации Донецк с головой погрузился в "счастливое" советское прошлое. Фотографиями поделился донецкий блогер Станислав Васин на своей странице в соцсети.

Как лидеры вооруженных группировок ДНР, так и владельцы заведений общепита (а зачастую это одни и те же люди)используют символику СССР для привлечения соответственно сторонников и клиентов.

К числу самых незамысловатых "советских" заведений можно отнести кафе-бар " Наша Родина СССР". Кроме названия это заведение больше ничего не связывает с советским прошлым: интерьер и меню ничем не примечательны.

Более творчески к погружению во времена развитого социализма отнеслись владельцы кафе "Оливье-80", официанты которого даже одеты в специфичные для советских времен рубашки с застегнутым на верхнюю пуговицу воротником..

Стены украшают бюсты Ленина, фотографии советских актеров, грамоты советских времен, а также репродукция портрета Иосифа Сталина. Кроме того, на стенах висят коньки, аккордеон, шашечная доска с приклеенными к ней шашками, а также находятся полки с советскими книгами и черно-белыми фотографиями.

Одной из самых примечательных вещей в заведении является бордовое знамя с профилем Ленина и надписью "Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии вперед, к победе коммунизма!"

Стены туалета оклеены советскими газетами, а под потолком протянута веревка с прищепками, на которой висят якобы только что полученные черно-белые снимки.



