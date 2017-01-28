Главная / Новости / Донецкая область / Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение
Последние новости раздела
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района10:24
- Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта09:53
- Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью09:33
- На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"09:10
- ОБСЕ призывает прекратить насилие на Донбассе и отмечает рост числа жертв среди мирного населения 08:46
- Никаких "прилетов", слышим только "минусы" - донецких боевиков уличили во лжи08:44
Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение
28.01.2017 11:39
Отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз на оккупированную часть Донбасса военных грузов, россияне создали еще в 2014 году. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш сказал в интервью ZN.UA.
"О том, что там ездят какие-то (российские. — Ред.) поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти: вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно — это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил он.
Черныш рассказал, что сегодня на украинскую компанию "Укрзалізниця" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. По его словам, украинский диспетчерский центр не пропускает через неконтролируемую часть российской границы никаких поездов, но на местах действуют и лица, не работающие на УЗ. "Там есть люди, которые не работают на украинскую железную дорогу. В "Укрзалізниці" было 26 тыс. человек, сейчас 17 тыс. Вы можете поговорить об этом с "Укрзалізницей". Но еще раз повторю: диспетчеризация осуществляется с территории, контролируемой государством. Неужели вы думаете, что наш диспетчерский центр пропускает с неконтролируемой части украинской границы какие-то поезда или автомобили?", - отметил министр, отвечая на вопрос о российских эшелонах с техникой на станциях Дебальцево и Иловайск.
Журналист Валентина Самар в своей статье для "Зеркала недели" указывает, что украинская сторона не может ничего сделать с прибытием на станции "Укрзализныци" эшелонов с оружием из России. "Я расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержимое военных эшелонов, очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзалізниці", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно", - отметила она.
По ее словам, украинская власть (как гражданская, так и военная) закрывает на подобные вторжения глаза. "Цена этой договоренности на слепоту и обездвижение должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", - подытожила она.
Фото: https://stopterror.in.ua/
Теги: Россия, Донбасс, железнодорожный вокзал, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- У боевиков "ДНР" некомплект в воинских подразделениях - "власти" намерены просить финансовую помощь у московских кураторов
- ФСБ РФ формирует "антитеррористический спецназ" "ДНР" в Донецке
- В Донецк заехали российские подразделения радиоэлектронной борьбы и снайперы, - разведка
- Донбасс оккупирован 40 тысячами боевиков, в том числе и военными российской армии - Порошенко
- Ходаковский: забастовки железнодорожников в"ДНР" - желание "руководства республики" подзаработать
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района10:24
- Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта09:53
- Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью09:33
- На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"09:10
- ОБСЕ призывает прекратить насилие на Донбассе и отмечает рост числа жертв среди мирного населения 08:46
- Никаких "прилетов", слышим только "минусы" - донецких боевиков уличили во лжи08:44
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО 11:08
- Сегодня государственному флагу Украины исполнилось 25 лет11:00
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)10:42
- Трамп начал борьбу с беженцами: США 120 дней не будут принимать мигрантов10:35
- "Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)10:29
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района10:24
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- Умер известный белорусский певец Александр Тихонович
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
- Стало известно, что станет трагедией для Порошенко