Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение

28.01.2017 11:39

Отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз на оккупированную часть Донбасса военных грузов, россияне создали еще в 2014 году. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш сказал в интервью ZN.UA.



"О том, что там ездят какие-то (российские. — Ред.) поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти: вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно — это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил он.



Черныш рассказал, что сегодня на украинскую компанию "Укрзалізниця" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. По его словам, украинский диспетчерский центр не пропускает через неконтролируемую часть российской границы никаких поездов, но на местах действуют и лица, не работающие на УЗ. "Там есть люди, которые не работают на украинскую железную дорогу. В "Укрзалізниці" было 26 тыс. человек, сейчас 17 тыс. Вы можете поговорить об этом с "Укрзалізницей". Но еще раз повторю: диспетчеризация осуществляется с территории, контролируемой государством. Неужели вы думаете, что наш диспетчерский центр пропускает с неконтролируемой части украинской границы какие-то поезда или автомобили?", - отметил министр, отвечая на вопрос о российских эшелонах с техникой на станциях Дебальцево и Иловайск.



Журналист Валентина Самар в своей статье для "Зеркала недели" указывает, что украинская сторона не может ничего сделать с прибытием на станции "Укрзализныци" эшелонов с оружием из России. "Я расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержимое военных эшелонов, очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзалізниці", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно", - отметила она.



По ее словам, украинская власть (как гражданская, так и военная) закрывает на подобные вторжения глаза. "Цена этой договоренности на слепоту и обездвижение должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", - подытожила она.