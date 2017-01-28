Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение

28.01.2017 11:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение
Отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз на оккупированную часть Донбасса военных грузов, россияне создали еще в 2014 году. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш сказал в интервью ZN.UA.

"О том, что там ездят какие-то (российские. — Ред.) поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти: вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно — это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил он. 

Черныш рассказал, что сегодня на украинскую компанию "Укрзалізниця" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. По его словам, украинский диспетчерский центр не пропускает через неконтролируемую часть российской границы никаких поездов, но на местах действуют и лица, не работающие на УЗ. "Там есть люди, которые не работают на украинскую железную дорогу. В "Укрзалізниці" было 26 тыс. человек, сейчас 17 тыс. Вы можете поговорить об этом с "Укрзалізницей". Но еще раз повторю: диспетчеризация осуществляется с территории, контролируемой государством. Неужели вы думаете, что наш диспетчерский центр пропускает с неконтролируемой части украинской границы какие-то поезда или автомобили?", - отметил министр, отвечая на вопрос о российских эшелонах с техникой на станциях Дебальцево и Иловайск. 

Журналист Валентина Самар в своей статье для "Зеркала недели" указывает, что украинская сторона не может ничего сделать с прибытием на станции "Укрзализныци" эшелонов с оружием из России. "Я расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержимое военных эшелонов, очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзалізниці", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно", - отметила она. 

По ее словам, украинская власть (как гражданская, так и военная) закрывает на подобные вторжения глаза. "Цена этой договоренности на слепоту и обездвижение должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", - подытожила она. 

Фото: https://stopterror.in.ua/

Теги: Россия, Донбасс, железнодорожный вокзал, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх