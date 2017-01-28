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Архив - Донецкая область

К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным

28.01.2017 17:13
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К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным

К активистам, которые блокировали железнодорожное сообщение в Луганской области, прибыли представители мониторинговой группы ОБСЕ.

Как сообщил на своей странице в соцсети бывший комбат, а ныне нардеп Семен Семенченко, который возглавляет активистов, мониторы были обеспокоены тем, что "военные с той стороны страдают". Об этом передает "Диалог.UA".

Когда у представителя ОБСЕ активисты поинтересовались, что делают "военные с той стороны" на украинской земле, он стушевался и заявил, что не хочет обострять данный вопрос. Также монитор отказался помогать в освобождении украинских пленных, которые попали к боевикам. Свой отказ он мотивировал тем, что является всего лишь наблюдателем, а не контролером. Не достигнув никаких договоренностей ОБСЕ и активисты разошлись.



Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, блокада, ОБСЕ, ветераны
 
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