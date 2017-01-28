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Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью
28.01.2017 09:33
Через контрольный пункт въезда — выезда "Новотроицкое" на оккупированную боевиками территорию проследовали 30 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации „Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине“", — говорится в тексте.
"Остальные 7 были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета „Красный Крест“. Гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей", — резюмировали в ГПС
Фото: naviny.by/
Теги: Донбасс, житейская история, Красный Крест, гуманитарная помощь
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