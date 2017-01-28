На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"

28.01.2017 09:10

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 28 января, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств

«Майорск» — 30/130;

«Марьинка» — 230/200;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 150/40.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 21 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств: