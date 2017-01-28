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На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"

28.01.2017 09:10
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На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 28 января, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств

  • «Майорск» — 30/130;
  • «Марьинка» — 230/200;
  • «Новотроицкое» — 20/50;
  • «Гнутово» — 150/40.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 21 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 4775 человек и 770 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 5700 человек и 1300 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 4735 человек и 1120 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 2780 человек и 690 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 2955 человек.

 


Фото: kp.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
 
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