Наблюдателям ОБСЕ продлили мандат на 2 российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до конца апреля

28.01.2017 14:09

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат наблюдательной миссии на 2 российских пограничных пунктах пропуска на украинско-российской границе до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передают украинские СМИ.



"27 января 2017 года Постоянный совет ОБСЕ на 1130-м специальном заседании принял решение о продлении до 30 апреля 2017 года мандата миссии наблюдателей на 2 российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", - отмечается в сообщении.



В связи с принятием данного решения делегация Украины в ОБСЕ огласила заявление, в котором выразила "глубокое разочарование настойчивым нежеланием России дать согласие на расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса".



"Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, боевиков, поддержки террористической деятельности на территории Украины", - говорится в сообщении МИД.



Делегация Украины призвала РФ к неукоснительному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что выполнение Россией положений соглашений минского протокола по установлению контроля и постоянному мониторингу ОБСЕ временно неконтролируемого участка российско-украинской границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе.