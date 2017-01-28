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Архив - Донецкая область

Население фейковой "ДНР" катастрофически уменьшается

28.01.2017 13:21
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Население фейковой "ДНР" катастрофически уменьшается

Согласно отчёту так называемого «Гостата ДНР» наличное население «республики» на декабрь 2016 года - 2 миллиона 317 тысяч 140 человек. Сообщает в своем ЖЖ боевик под псевдонимом ros_sea, пишет сайт 62.ua.

В 2014 году население Донецкой области составляло 4 320 821 человек. - то есть, сейчас в районах, контролируемых «ДНР» проживает 54% довоенного населения «республики».

А вот с рождаемостью грустно: за 11 месяцев 2016 года 10 750 родившихся, 31 546 умерших, убыль населения – 20 796 человек (и годом ранее примерно столько же). То есть пока каждый год - минус 1% населения за счёт естественной убыли. Плюс убыль за счёт миграции из «республики».

Ежегодная "естественная" убыль населения - вдвое выше, чем в Украине (там естественная убыль около полпроцента в год, при этом Украина на первом месте по убыли населения среди 224 стран, по которым есть статистика). 

Аналогов по естественной убыли населения среди государств мира у «ДНР» нет даже близко (только «ЛНР», видимо).

Смертность в «ДНР» высока: примерно на уровне 14,9 умерших на 1000 человек в год (на украине 14.4, в России 13.3).

Вот такие цифры пока невесёлые у нас», - приходит к выводу «ополченец».


Фото: www.mk.ru/

Теги: Донбасс, смертность, рождаемость, население, ДНР
 
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