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Население фейковой "ДНР" катастрофически уменьшается
Согласно отчёту так называемого «Гостата ДНР» наличное население «республики» на декабрь 2016 года - 2 миллиона 317 тысяч 140 человек. Сообщает в своем ЖЖ боевик под псевдонимом ros_sea, пишет сайт 62.ua.
В 2014 году население Донецкой области составляло 4 320 821 человек. - то есть, сейчас в районах, контролируемых «ДНР» проживает 54% довоенного населения «республики».
А вот с рождаемостью грустно: за 11 месяцев 2016 года 10 750 родившихся, 31 546 умерших, убыль населения – 20 796 человек (и годом ранее примерно столько же). То есть пока каждый год - минус 1% населения за счёт естественной убыли. Плюс убыль за счёт миграции из «республики».
Ежегодная "естественная" убыль населения - вдвое выше, чем в Украине (там естественная убыль около полпроцента в год, при этом Украина на первом месте по убыли населения среди 224 стран, по которым есть статистика).
Аналогов по естественной убыли населения среди государств мира у «ДНР» нет даже близко (только «ЛНР», видимо).
Смертность в «ДНР» высока: примерно на уровне 14,9 умерших на 1000 человек в год (на украине 14.4, в России 13.3).
Вот такие цифры пока невесёлые у нас», - приходит к выводу «ополченец».
Фото: www.mk.ru/
Теги: Донбасс, смертность, рождаемость, население, ДНР
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- Население фейковой "ДНР" катастрофически уменьшается13:21
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)12:39
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом12:12
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
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