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Никаких "прилетов", слышим только "минусы" - донецких боевиков уличили во лжи
Боевики распространяют ложную информацию якобы о попадании снарядов по различным объектам в Донецке. Во лжи их уличили их же сторонники, пишет "ДонПресс".
В частности, в паблике "Новости быстрого реагирования" "ВКонтакте" была распространена информация о "прилетах" в районе завода Точмаш, а также в Калининском районе — около местного рынка. Однако местные жители — сторонники боевиков — тут же написали, что это ложь.
"Нет никаких прилетов в город! Вы прилеты не слышали! "Киевский" "Калиненский", — возмущаются пользователи.
"По поводу Калининского рынка ошибочка", — написал другой автор.
"На Точмаш не прилетало. Бред и паника", — добавил еще один комментатор.
"Калининский, что-то я вообще не слышала прилетов", — пишут дончане.
"Да все там нормально, только что созванивалась. „“ Мирные жители" пишут, что бы началась паника… Все пока терпимо", — отметил еще один пользователь.
"В калининском не слышал прилетов. Только минусы. Я возле рынка", — также отмечают дончане.
(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).
Фото: obozrevatel.com/
Теги: Донецк, Донбасс, ложь, боевики, обстрелы
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