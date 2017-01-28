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Архив - Донецкая область

Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира

28.01.2017 15:53
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Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира

Двое боевиков террористической организации "ДНР" убили своего командира, который требовал с них заплатить "штраф", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.


Фото: glavred.info/

Теги: Донбасс, Новоазовск, убийство, офицеры, ДНР, боевики
 
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