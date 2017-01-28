Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины

28.01.2017 08:17

Участвующие в блокировании торговли с “ЛДНР” ветераны АТО готовы переформатировать силовые органы власти и Луганское областное руководство. Силовики опередили кандидатуры претендентов на высокие посты. Об этом на своей странице в Facebook пишет парламентарий Семен Семенченко, передает “Диалог.UA”.

Политик возмущен заявлениями чиновников, которые обвинили АТОшников в угрозе энергетической независимости. Так, действующий глава Луганской ОГА Гарбуз ни разу не побывал в районе блокады и уже сделал заявление об угрозе "энергетической независимости страны".

“А как же заявления министра топлива и энергетики Насалика и заместителя руководителя фракции БПП Кононенко о том, что "Украина готова отказаться от поставок угля с ОРДЛО", заменив его импортом и углем газовых марок? Зачем вводить народ в заблуждение и путать государственный карман с ахметовским?” – пишет Семенченко.

Позже глава СБУ Василий Грицак и вовсе в прямом эфире признал, что проверка вагонов, курсирующих между Украиной и ОРДЛО, не его компетенция.

В связи с этим Семенченко предлагает ввести в ведомства эффективных ветеранов на места действующих руководителей.

“Подполковник Анатолий Виногродский справится с должностью председателя СБУ, подполковник Сергей Акимович будет эффективным в должности министра по делам оккупированных территорий, ну а на должность губернатора Луганщины вполне подойдет любой местный участник блокады с высшим образованием ...”, – считает Семенченко.





