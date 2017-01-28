- Боевик Гиви поссорился со своими "братьями по оружию" и переместился из Донецка на берег Азовского моря08:25
- Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины08:17
- За прошедшие сутки 60 обстрелов боевиков - на мариупольском направлении работала тяжелая артиллерия и снайпер07:33
- Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп22:51
- "Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение22:39
- "В конце года ему будет несладко" - астролог предсказал трудности Захарченко22:14
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями21:34
Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины
Участвующие в блокировании торговли с “ЛДНР” ветераны АТО готовы переформатировать силовые органы власти и Луганское областное руководство. Силовики опередили кандидатуры претендентов на высокие посты. Об этом на своей странице в Facebook пишет парламентарий Семен Семенченко, передает “Диалог.UA”.
Политик возмущен заявлениями чиновников, которые обвинили АТОшников в угрозе энергетической независимости. Так, действующий глава Луганской ОГА Гарбуз ни разу не побывал в районе блокады и уже сделал заявление об угрозе "энергетической независимости страны".
“А как же заявления министра топлива и энергетики Насалика и заместителя руководителя фракции БПП Кононенко о том, что "Украина готова отказаться от поставок угля с ОРДЛО", заменив его импортом и углем газовых марок? Зачем вводить народ в заблуждение и путать государственный карман с ахметовским?” – пишет Семенченко.
Позже глава СБУ Василий Грицак и вовсе в прямом эфире признал, что проверка вагонов, курсирующих между Украиной и ОРДЛО, не его компетенция.
В связи с этим Семенченко предлагает ввести в ведомства эффективных ветеранов на места действующих руководителей.
“Подполковник Анатолий Виногродский справится с должностью председателя СБУ, подполковник Сергей Акимович будет эффективным в должности министра по делам оккупированных территорий, ну а на должность губернатора Луганщины вполне подойдет любой местный участник блокады с высшим образованием ...”, – считает Семенченко.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, блокада, пост, Семен Семенченко, государство, кандидаты
- Борьба против торговли с фейковыми "ЛДНР" - ветераны АТО заблокировали железную дорогу на Луганщине
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки
- Опубликовано постановление Совфеда РФ о войне. В нем нет ни слова о Сирии
- Работников предприятий Крыма прогоняют в отпуск
- Есть смысл показать истинные лица отдельных политиков в реальных действиях, а не только в балаклаве
- Съешь мармеладку, или Что можно приготовить из варенья
- Боевик Гиви поссорился со своими "братьями по оружию" и переместился из Донецка на берег Азовского моря08:25
- Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины08:17
- За прошедшие сутки 60 обстрелов боевиков - на мариупольском направлении работала тяжелая артиллерия и снайпер07:33
- Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп22:51
- "Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение22:39
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия22:25
- "В конце года ему будет несладко" - астролог предсказал трудности Захарченко22:14
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- Умер известный белорусский певец Александр Тихонович08:28
- Боевик Гиви поссорился со своими "братьями по оружию" и переместился из Донецка на берег Азовского моря08:25
- Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины08:17
- В День памяти героев Крут в Киеве пройдет факельное шествие08:05
- В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется - российский политик08:02
- Сегодня вечером состоится телефонный разговор Трампа и Путина07:51
- За прошедшие сутки 60 обстрелов боевиков - на мариупольском направлении работала тяжелая артиллерия и снайпер07:33
- Умер актер, сыгравший в "Гарри Поттере"07:26
- Премьер-министр Великобритании настаивает на сохранении антироссийских санкций07:14
- Астрологический прогноз с 28 января по 3 февраля07:05
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
- Стало известно, что станет трагедией для Порошенко
- Район Докучаевска, Светлодарска, Горловки можно взять кольцо и вынудить противника сдаться - эксперт