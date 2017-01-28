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Торговую блокаду Донбасса намерены расширить
Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. Об этом в эфире ”112 Украина” сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской обл., второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногородский.
“На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка. Около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять. Речь идет о всей линии границы со стороной агрессора“, - сказал он.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.
26 января ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.
Отметим, что сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, блокада, расширение, ветераны
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