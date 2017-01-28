В "ДНР" посчитали раненых

28.01.2017 10:50

В "ДНР" заявили, что за прошедшую неделю в оккупированной зоне Донецкой области вследствие обстрела ранены 11 человек, погибших не было. Об этом сообщает "аппарат" так называемого "омбудсмена" "ДНР", информацию передают сепаратистские СМИ.

По словам "чиновников ДНР", "данные" приведены за период с 20 по 26 января. В обстрелах боевики традиционно винят украинскую сторону. При этом в аппарате "омбудсмена" не уточняют, кто получил ранения - мирные граждане или "ополченцы" вместе с российскими "ихтамнетами".