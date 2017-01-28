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В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля
Нетрезвый житель Мирнограда угнал КрАЗ с территории металлобазы, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Вчера в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что с территории металлобазы села Удачное похищен автомобиль КрАЗ. Через некоторое время похищенный грузовик был обнаружен у автодороги на окраине села.
Уже через несколько часов правонарушитель был задержан.
Им оказался 34-летний житель Мирнограда. Как было установлено в ходе проверки, мужчина является работником металлобазы. "Правонарушитель пояснил, что после рабочего дня он употреблял алкоголь и не успел на автобус домой. Тогда мужчина вернулся на металлобазу и решил залезть в кабину грузовика, «чтобы согреться». Находясь в кабине автомобиля, он увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Тогда пьяный «трудяга» решил «покататься». Однако долго кататься ему было не суждено. Уже через несколько километров в баке закончилось топливо. Немного протрезвев, угонщик понял, что натворил. Тогда, чтобы избежать наказания, он оставил похищенную машину и направился домой", - говорится в сообщении.
Правонарушитель в содеянном сознался и раскаялся.
Автомобиль возвращен законному владельцу, а в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины. Таким образом "катание" в состоянии алкогольного опьянения на чужой машине может стоить правонарушителю 5 лет заключения.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, алкоголь, кража, КрАЗ, Мирноград (Димитров)
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