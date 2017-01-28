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В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"

28.01.2017 16:17
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В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"

Активисты общественного движения «Молодая Республика» заложили сегодня в центральном донецком парке имени Щербакова «капсулу времени» для дончан XXII века. Послание в виде рукописной книги, флеш-карты с фото и видео было запечатано в кованый футляр, сообщают сепаратистские СМИ.

В торжестве приняли участие несколько сотен студентов, свое послание при всех решил зачитать  лидер «Молодой Республики» Никита Киосев.

«Молодежь XX века желала нам, чтобы мы покоряли космос и путешествовали между планетами, управляли погодой, не знали войны. Люди XXII века, я желаю вам, чтобы вы всегда помнили о тех, кто проливал кровь за вашу родную землю. Чтобы вы жили по совести, понимали, что такое труд и что такое долг. И тогда вам покорятся планеты и звезды», – сказал лидер ОО «МР», читая письмо потомкам.

Акция продолжалась около часа. После этого Киосев вложил книгу в кованый футляр работы известного донецкого кузнеца Виктора Михалева. Рабочие обернули конструкцию в полиэтилен и опустили под землю в специально сооруженный бетонный карман. Сверху – положили гранитную плиту, как которой обозначен день, когда «капсулу» следует вскрыть.

 


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, Молодая кровь, капелан
 
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